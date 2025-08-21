ua en ru
Заявление Лаврова о гарантиях для Украины фактически сорвало переговоры России с США, - СМИ

Четверг 21 августа 2025 21:46
Заявление Лаврова о гарантиях для Украины фактически сорвало переговоры России с США, - СМИ Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что государствами-гарантами безопасности для Украины могут выступить РФ, Китай и США, фактически сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов заявили агентству, что считают комментарии Лаврова попыткой затянуть процесс. Они также выразили сомнение в том, что российский диктатор Владимир Путин готов заключить мирное соглашение.

По словам европейского чиновника, отказ Лаврова от гарантий безопасности для Украины фактически разрушил переговоры России с США.

Теперь Кремль может попытаться убедить Белый дом отказаться от требований по гарантиям безопасности для Украины и превратить встречу Путина и Зеленского во встречу чиновников более низкого уровня, чтобы избежать новых санкций со стороны США.

Заявление Лаврова

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности Украины должны обеспечиваться "на равной основе" такими странами как Китай, США, Великобритания и Франция.

Но, как утверждает глава российского МИД, без участия России это "путь в никуда".

"Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что серьезно обсуждать вопрос обеспечения безопасности без РФ - это утопия, это путь в никуда", - заявил он.

