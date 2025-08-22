Россияне делают все, чтобы встречи с Путиным не было, - Зеленский
Россияне делают все, чтобы встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным не состоялась.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
"Именно на уровне лидеров должен решаться вопрос, чтобы завершить войну. Но видим сейчас, что россияне делают все, чтобы встречи не было", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина в отличие от России не боится любых встреч с лидерами.
"Мы готовы работать продуктивно, максимально. Мы надеемся, что партнеры помогут обеспечить хотя бы минимальную продуктивную позицию российской стороны", - добавил президент.
Зеленский подчеркнул, что необходимо принуждать россиян к дипломатии
"Нужны действительно сильные санкции, если они не согласятся на дипломатическое решение этой войны, если они не захотят закончить войну. Мы очень рассчитываем на сильные пакеты от партнеров", - отметил глава государства.
Встреча Зеленского и Путина встретится с Путиным
Напомним, идея двусторонней встречи возникла после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, а через несколько дней принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.
Ранее активно обсуждался формат трехсторонних переговоров между Зеленским, Путиным и Трампом. Однако после саммита в Вашингтоне Трамп предложил, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без его участия.
СМИ писали, что глава Кремля предложил встретиться с Зеленским в Москве, однако украинский лидер отказался.
Между тем была информация, что Белый дом предложил место для проведения встречи лидеров Украины и РФ в Венгрии. Впрочем, официального подтверждения Будапешта как места проведения саммита пока нет.
Зеленский заявил, что встреча с Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе - например, в Австрии или Швейцарии. Также он не исключает возможности провести переговоры в Турции.
В то же время, как сообщили в МИД России, Путин якобы готов к встрече с украинским президентом "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".
Сегодня в России заявили, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Встреча Зеленского и Путина возможна только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.
Между тем украинский президент уверен, что российский диктатор пытается соскочить с необходимости проводить встречу на уровне лидеров.