Кто настоящий хозяин в Кремле? В ЕС высмеяли Путина после заявлений Лаврова

Евросоюз, Четверг 21 августа 2025 22:53
Кто настоящий хозяин в Кремле? В ЕС высмеяли Путина после заявлений Лаврова Фото: еврокомиссар Андрюс Кубилюс (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс высмеял российского диктатора Владимира Путина после заявлений, которые сделал глава МИД России Сергей Лавров. Кубилюс предположил, что Путин - не настоящий правитель России, а марионетка Лаврова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кубилюса.

"Кто настоящий хозяин в Кремле: Путин или Лавров? Как кто-то может договариваться о чем-то с Путиным, если после встречи Путина и Трампа Лавров публично отрицает все, что Путин обещал Трампу на двусторонней встрече? Возможно, Путин не настоящий хозяин в Кремле?", - написал еврокомиссар по поводу заявлений российского министра иностранных дел.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности Украины должны обеспечиваться "на равной основе" такими странами как Китай, США, Великобритания и Франция. Но, как утверждает глава российского МИД, без участия России это "путь в никуда".

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что государствами-гарантами безопасности для Украины могут выступить РФ, Китай и США, фактически сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном.

