Путін нафантазував танки та авіацію "деяких країн" у 2014 році на Донбасі

Путін заявив, що у Кремлі, мовляв, не бачать "недружніх країн", а тільки "недружні еліти в деяких країнах". За його словами, з народами "цих країн" у Росії все нормально. Просто там "працює пропаганда" та "промивають мізки".

Також Путін привселюдно збрехав, що Росія, нібито, не починала війни в Україні. В цьому він знову звинуватив "пропаганду".

"І забувають про те, що вони самі почали війну у 2014 році, коли почали використовувати танки та авіацію проти мирного населення Донбасу. Ось тоді почалась війна", - заявив російський диктатор.