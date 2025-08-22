ua en ru
Политика
Путин нафантазировал танки и авиацию "некоторых стран" в 2014 году на Донбассе

Россия, Пятница 22 августа 2025 22:49
Путин нафантазировал танки и авиацию "некоторых стран" в 2014 году на Донбассе Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин вышел в эфир с очередным бредом относительно Украины. В частности он нафантазировал себе танки и авиацию "некоторых стран" на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина для прессы.

Путин заявил, что в Кремле, мол, не видят "недружественных стран", а только "недружественные элиты в некоторых странах". По его словам, с народами "этих стран" в России все нормально. Просто там "работает пропаганда" и "промывают мозги".

Также Путин публично солгал, что Россия, якобы, не начинала войны в Украине. В этом он снова обвинил "пропаганду".

"И забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война", - заявил российский диктатор.

Путин, его заявления и затягивание войны

Отметим, Путин уже не впервые делает заявления, которые рассчитаны на пропагандистов. Так, после встречи с президентом США Дональдом Трампом Путин заявил, что Россия якобы заинтересована в том, чтобы закончить войну, но "должны быть устранены все первопричины кризиса".

Однако сейчас Кремль делает все, чтобы затянуть войну - в частности, чтобы встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным не состоялась.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не примет никаких коллективных гарантий безопасности без своего участия. Он подчеркнул, что Кремль будет требовать права вето, а также привлечения Китая.

В Киеве такое условие назвали неприемлемым. В Белом доме вообще высмеяли такое предложение. Досталось россиянам и от Евросоюза - еврокомиссар Андрюс Кубилюс высмеял как Лаврова, так и Путина.

При этом заявление Лаврова о том, что государствами-гарантами безопасности для Украины могут выступить РФ, Китай и США, фактически сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном.

