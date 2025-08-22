Путін нафантазував танки та авіацію "деяких країн" у 2014 році на Донбасі
Російський диктатор Володимир Путін вийшов в ефір з черговою маячнею щодо України. Зокрема він нафантазував собі танки та авіацію "деяких країн" на Донбасі у 2014 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна для преси.
Путін заявив, що у Кремлі, мовляв, не бачать "недружніх країн", а тільки "недружні еліти в деяких країнах". За його словами, з народами "цих країн" у Росії все нормально. Просто там "працює пропаганда" та "промивають мізки".
Також Путін привселюдно збрехав, що Росія, нібито, не починала війни в Україні. В цьому він знову звинуватив "пропаганду".
"І забувають про те, що вони самі почали війну у 2014 році, коли почали використовувати танки та авіацію проти мирного населення Донбасу. Ось тоді почалась війна", - заявив російський диктатор.
Путін, його заяви та затягування війни
Зазначимо, Путін вже не вперше робить заяви, які розраховані на пропагандистів. Так, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Путін заявив, що Росія нібито зацікавлена у тому, щоб закінчити війну, але "мають бути усунуті всі першопричини кризи".
Проте зараз Кремль робить все, щоб затягнути війну - зокрема, щоб зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним не відбулася.
Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва не прийме жодних колективних гарантій безпеки без своєї участі. Він підкреслив, що Кремль вимагатиме права вето, а також залучення Китаю.
У Києві таку умову назвали неприйнятною. У Білому домі взагалі висміяли таку пропозицію. Дісталося росіянам і від Євросоюзу - єврокомісар Андрюс Кубілюс висміяв як Лаврова, так і Путіна.
При цьому заява Лаврова про те, що державами-гарантами безпеки для України можуть виступити РФ, Китай і США, фактично зірвала переговори Москви з Вашингтоном.