Протести через справу Гандзюк та інцидент з замом Кличка: новини за 27 квітня

Колаж РБК-Україна

СБУ завершила розслідування вбивства Гандзюк, мер Києва Володимир Кличко звільнив свого заступника за інцидент з поліцейським, в гуртожитку під Києвом зафіксували спалах коронавируса. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 27 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі

Коронавірус в Україні охоплює всі регіони. За добу заразилися 392 особи, померли від ускладнень 11. На даний момент 110 хворих перебувають у важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів. За весь час пандемії в країні зареєстровано 9009 випадків захворювання, 220 смертей і 864 одужання.

Спалах захворювань на коронавірус зафіксували у гуртожитку в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом.

У п'ятницю, 1 травня, зможуть відновити свою роботу продуктові ринки, які були закриті в рамках карантинних заходів.

Другий, третій і четвертий етапи виходу України з карантину можуть початися одночасно в залежності від динаміки захворювання.

Кількість заражених коронавірусом у Сполучених Штатах від початку виявлення першого випадку станом на 2:00 у вівторок, 28 квітня, перевищило один мільйон людей.

СБУ завершила розслідування вбивства Гандзюк. Активісти вимагають продовжити розслідування справи

Служба безпеки України завершила досудове розслідування вбивства Катерини Гандзюк. Завершено розслідування за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на активістку. За версією слідства, Мангер за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які привели до її смерті.

Водночас, активісти зазначають, що справа розвалиться у суді, оскільки Левін, як один із головних фігурантів злочину, відмовився від дачі показань і проведення з ним слідчих дій.

Близько сотні людей прийшли до Офісу президента з вимогою не передавати до суду справу про вбивство активістки Катерини Гандзюк, після чого вирушили до будинку генпрокурора Ірини Венедіктової. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. Однією із вимог протестувальників є продовження слідства у справі Гандзюк. Крім того, учасники мітингу вимагають звільнити Венедіктову, яка, на їхню думку, навмисно саботувала розслідування справи.

Двоє поранених військових та втрати бойовиків: як минула доба на Донбасі

На Донбасі за минулу добу, 27 квітня, збройні формування Російської Федерації порушили зобов’язання щодо припинення вогню та дев’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення, повідомляє штаб ОС.

За попередніми даними розвідки, 27 квітня українські військовослужбовці знищили двох окупантів та ще трьох поранили.

Верховний суд відклав справу про вклади Суркісів в ПриватБанку через тиск

Велика палата Верховного суду 27 квітня відклала рішення у справі, в якій Національний банк доводить законність списання депозитів сім'ї Суркісів під час націоналізації "ПриватБанку" у 2016 році. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Верховного суду.

"Відклали розгляд справи у зв'язку з тим, що Велика палата Верховного суду буде звертатися до Генеральної прокуратури України (Офісу генерального прокурора, - ред.) та Вищої ради правосуддя у зв'язку із здійсненням на них тиску останнім часом через соціальні мережі та з боку ЗМІ", - сказали у прес-службі суду.

Росія звинуватила Україну в зриві нормандського саміту

Нормандський саміт планувався на квітень, але про це не може йтися через дії Києва. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

У той же час Київ спростував можливість закріплення особливого статусу Донбасу на законодавчому рівні, на чому наполягає російський президент Володимир Путін. Вимога про внесення особливого статусу Донбасу до Конституції України міститься в мінських угодах.

Кличко звільнив свого зама через інцидент з поліцейським

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака, проти якого відкрили справу за побиття поліцейського. Про це він заявив на брифінгу.

Також співробітники правоохоронних органів Києва повідомили Слончаку про підозру.