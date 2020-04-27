Ринки в Україні можуть відновити роботу в п'ятницю: Зеленський назвав умову

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

29 квітня Кабмін розгляне можливість відкриття ринків

У п'ятницю, 1 травня, зможуть відновити свою роботу продуктові ринки, які були закриті в рамках карантинних заходів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За його словами, на засіданні в середу, 29 квітня, Кабінет міністрів розгляне можливість відкриття ринків.

"Я знаю, що важливим питанням є робота продовольчих ринків. На найближчому засіданні в середу уряд розгляне можливість їх відкриття. Я вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже в цю п'ятницю ринки зможуть відновити роботу", - заявив президент.

Ми починаємо новий тиждень боротьби з коронавірусом. МОЗ вже отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського... Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ринки зможуть працювати з дотриманням жорстких санітарних норм. За його словами, на сьогодні готується рішення, яке дозволить відкрити близько 280 ринків по всій країні, однак даний перелік може бути розширений, якщо інші ринки зможуть забезпечити належне дотримання санітарних норм.

Крім того, у Чернівцях після масових протестів підприємців у міській раді прийняли рішення дозволити роботу продуктових ринків. Проект рішення передбачає обмеження роботи ринків тільки з 20:00 до 06:00.