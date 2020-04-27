Росія звинуватила Україну в зриві нормандського саміту

Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров звинуватив Україну в зриві квітневого саміту

Нормандський саміт планувався на квітень, але про це не може йтися через дії Києва. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

Лавров зазначив, що ні про який саміт нормандсько формату поки мови бути не може.

Нагадаємо, на крайніх переговорах контактної групи українська сторона наголосила на необхідності виконання домовленостей "нормандської четвірки" для проведення наступної зустрічі в Берліні найближчим часом.

У той же час Київ спростував можливість закріплення особливого статусу Донбасу на законодавчому рівні, на чому наполягає російський президент Володимир Путін. Вимога про внесення особливого статусу Донбасу до Конституції України міститься в мінських угодах.

Зокрема, віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков заявив, що особливий статус Донбасу ніколи не буде внесено до Конституції.

За даними лютневого опитування Центру Разумкова, 62% українців виступають проти надання і закріплення в Конституції особливого статусу Донбасу.