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Двоє поранених військових та втрати бойовиків: як минула доба на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     28.04.2020 - 07:34
Двоє поранених військових та втрати бойовиків: як минула доба на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Окупаційні війська відкривали вогон 9 разів, ліквідовано двох бойовиків і троє поранені

На Донбасі за минулу добу, 27 квітня, збройні формування Російської Федерації порушили зобов’язання щодо припинення вогню та дев’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення, повідомляє штаб ОС.

Зазначається, що окупаційні війська використали заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У відповідь підрозділи Об’єднаних сил відреагували на ворожу активність та спланували дії на подальші можливі загрози на будь-яких напрямках.

"За попередніми даними розвідки, 27 квітня українські військовослужбовці знищили двох окупантів та ще трьох поранили", - зазначили в штабі.

Обстріли з боку противника велися неподалік Мар’їнки, Новоселівки Другої, Катеринівки (бойовики випустили 5 мін 120-го калібру), Кримського (7 мін 120 калібру), Південного, Попасної, поруч з Травневим.

Від початку поточної доби, 28 квітня, окупаційні війська обстріляли українські позиції біля Кримського. Втрат у складі ООС немає.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - резюмували в штабі.

Нагадаємо, 26 квітня штаб ОС повідомив про 40-хвилинний обстріл з напрямку окупованого Докучаєвська зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по українським позиціям в районі Новотроїцького.

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