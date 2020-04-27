Верховний суд відклав справу про вклади Суркісів в ПриватБанку через тиск

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

У суді заявляють про тиск на них з боку ЗМІ та в соцмережах

Велика впала Верховного суду 27 квітня відклала рішення у справі, в якій Національний банк доводить законність списання депозитів сім'ї Суркісів під час націоналізації "ПриватБанку" у 2016 році. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Верховного суду.

"Відклали розгляд справи у зв'язку з тим, що Велика палата Верховного суду буде звертатися до Генеральної прокуратури України (Офісу генерального прокурора, - ред.) та Вищої ради правосуддя у зв'язку із здійсненням на них тиску останнім часом через соціальні мережі та з боку ЗМІ", - сказали у прес-службі суду.

Як зазначили в прес-службі Національного банку України (НБУ), судді звернуться до Офісу генерального прокурора та Вищої ради правосуддя із заявою про тиск на суд. Про наступне засідання суд повідомить додатково.

Раніше в НБУ заявляли, що ціна питання конкретно в цій справі - трохи більше 1 млрд грн. Але поразка держави в цій справі може призвести до великих втрат - до 29 млрд грн.

Як зазначали в НБУ, держава при націоналізації "ПриватБанку" списало з рахунків кошти пов'язаних осіб, тобто всіх тих, у кого були спільні бізнес-інтереси і родинні зв'язки з Ігорем Коломойським, у капітал банку. В цілому списання відбулося на 29,4 млрд грн. У той же час на націоналізацію було витрачено 155 млрд грн.

У НБУ зазначили, що сім'я Суркісів є серед пов'язаних осіб, враховуючи хоча б спільне володіння з Коломойським групою каналів "1+1" і "ТЕТ".

Крім того, після рішення суду будуть розморожені всі інші справи щодо націоналізації "ПриватБанку". Це ті справи, якими Ігор Коломойський хоче визнати незаконною націоналізацію і повернути собі банк.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 грудня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд переніс засідання щодо апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду р. Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконним рішення про виведення "ПриватБанку" з ринку. Суд переніс засідання до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

Нагадаємо, сім'я Суркісів вимагає визнати недійсними договори обміну коштів на акції "ПриватБанку" (bail-in).