Путін заявив Меркель про необхідність закріплення статусу Донбасу

Фото: Ангела Меркель і Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін і Меркель обговорили врегулювання на Донбасі

Німецький канцлер Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Повідомляється, що сьогодні відбулася телефонна розмова, в ході якого Меркель і Путін обговорили боротьбу з пандемією коронавірусу і підкреслили важливість тісної координації міжнародних зусиль за участю ВООЗ. Крім того, сторони детально обговорили врегулювання на Донбасі.

"Дано позитивну оцінку обміну утримуваних осіб між Києвом, "ДНР" і "ЛНР". Акцентовано необхідність послідовної реалізації мінського Комплексу заходів та рішень, ухвалених на самітах у нормандському форматі. Відзначено, зокрема, що українська влада має виконувати зобов'язання щодо політичних аспектів врегулювання, включаючи законодавче закріплення особливого статусу Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков заявив, що особливий статус Донбасу ніколи не буде внесено до Конституції.

Згідно з даними опитувань, понад 60% українців проти особливого статусу Донбасу.