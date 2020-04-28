Протесты по делу Гандзюк и инцидент с замом Кличко: новости за 27 апреля

Коллаж РБК-Украина

СБУ завершила расследование убийства Гандзюк, мер Киева Владимир Кличко уволил своего зама за инцидент с полицейским, в общежитии под Киевом зафиксировали вспышку коронавируса. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 27 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

Коронавирус в Украине охватывает все регионы. За сутки заразились 392 человека, скончались от осложнений 11. На данный момент 110 больных находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. За все время пандемии в стране зарегистрированы 9009 случаев заболевания, 220 смертей и 864 выздоровления.

Вспышку заболеваний коронавирусом зафиксировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

В пятницу, 1 мая, свою работу смогут возобновить продуктовые рынки, которые были закрыты в рамках карантинных мер.

Второй, третий и четвертый этапы выхода Украины из карантина могут начаться одновременно в зависимости от динамики заболевания.

Количество зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах от начала выявления первого случая состоянию на 2:00 во вторник, 28 апреля, превысило один миллион человек.

СБУ завершила расследование убийства Гандзюк. Активисты требуют продолжить расследование дела

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование убийства Екатерины Гандзюк. Завершено расследование по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на активистку. По версии следствия, Мангер по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

В то же время активисты отмечают, что дело развалится в суде, поскольку Левин, как один из главных фигурантов преступления, отказался от дачи показаний и проведения с ним следственных действий.

Около сотни людей пришли к Офису президента с требованием не передавать в суд дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Одним из требований протестующих является продолжение следствия по делу Гандзюк. Кроме того, участники митинга требуют уволить Венедиктову, которая, по их мнению, намеренно саботировала расследование дела.

Двое раненых военных и потери боевиков: как прошли сутки на Донбассе

На Донбассе за минувшие сутки, 27 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства по прекращению огня и девять раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения, сообщает штаб ОС.

По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще троих ранили.

Верховный суд отложил дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке из-за давления

Большая палата Верховного суда 27 апреля отложила решение по делу, в котором Национальный банк доказывает законность списания депозитов семьи Суркисов во время национализации "ПриватБанка" в 2016 году. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"Отложили рассмотрение дела в связи с тем, что Большая палата Верховного суда будет обращаться в Генеральную прокуратуру Украины (Офис генерального прокурора, - ред.) и Высший совет правосудия в связи с осуществлением на них давления в последнее время через социальные сети и со стороны СМИ", - сказали в пресс-службе суда.

Россия обвинила Украину в срыве нормандского саммита

Нормандский саммит планировался на апрель, но об этом речи быть не может из-за действий Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

В то же время Киев опроверг возможность закрепления особого статуса Донбасса на законодательном уровне, на чем настаивает российский президент Владимир Путин. Требование о внесении особого статуса Донбасса в Конституцию Украины содержится в минских соглашениях.

Кличко уволил своего зама за инцидент с полицейским

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы КГГА Владимира Слончака, против которого открыли дело за избиение полицейского .Об этом он заявил на брифинге.

Также сотрудники правоохранительных органов Киева сообщили Слончаку о подозрении.