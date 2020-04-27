Фото: Володимир Слончак (УНІАН)

Кличко звільнив свого заступника

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака, проти якого відкрили справу за побиття поліцейського. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко звільнив Слончака за вчорашній інцидент з поліцейським.

"Хочу повідомити, що я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Думаю, ви бачила в новинах, що відбулося вчора пізно ввечері.

Я не дозволю дискредитувати міську владу - в першу чергу тим, хто її представляє", - заявив він.

Він заявив, що посадовець має відповідати за свої дії.

Нагадаємо Слончаку грозить 5 років в’язниці за напад на поліцейського.

Як відомо, Нацполіцією щодо вже екс-заступника голови КМДА розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

РБК-Україна писало, що вчора затримали Слончака після нападу на поліцейського. Ситуація була така: патрульні зупинили автомобіль за те, що водій забув включити фари. В цьому транспорті були заступник голови КМДА і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко. Після цього Слончак нібито накинувся на поліцейського, його затримали і доставили в ізолятор тимчасового тримання.