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Слончаку повідомили про підозру

Новини » Суспільство     27.04.2020 - 20:18
Слончаку повідомили про підозру
Фото: Володимир Слончак (УНІАН)

Володимира Слончака затримали за напад на поліцейського

Співробітники правоохоронних органів Києва повідомили про підозру колишньому заступнику голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимиру Слончаку за фактом нападу на патрульного. Про це повідомляє столична поліція в Facebook.

За погодженням з Київською місцевою прокуратурою №9 Слончаку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 26 квітня Слончака затримали після нападу на поліцейського. Повідомлялося, що патрульна поліція зупинили автомобіль через те, що водій забув включити фари. У транспортному засобі перебувало вже колишній заступник глави КМДА і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко. Після цього Слончак нібито накинувся на поліцейського, його затримали і доставили в ізолятор тимчасового утримання.

Вранці 27 квітня голова КМДА Віталій Кличко відреагував на інцидент і звільнив Слончака. При цьому столичний голова заявив, що колишній чиновник повинен відповісти за свої дії.

Пізніше голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що Слончаку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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