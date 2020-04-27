У Києві затримали заступника голови КМДА за напад на поліцейського

Фото: затримання в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Чиновник був в автомобілі депутата Костенко

У Києві на вулиці Льва Толстого затримали заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Киев Оперативный".

Зазначається, що правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes через те, що водій забула ввімкнути фари. Порушницею виявилась депутат Київради та заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко.

"Збоку від Костенко сидів ще один чинуш - Слончак Володимир Вікторович (він же заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень), який вирішив трохи подуркувати перед панянкою, а тому постійно промовляв "та ви знаєте, хто ми", "та завтра от вас тут і слєда не будет" і тд. Так, як на його репліки ніхто не реагував, він вирішив вийти із авто, почав чіплятися до інспектора патрульної поліції, а потім взагалі накинувся на нього із кулаками", - йдеться в повідомленні.

Заступника голови КМДА затримали, а правоохоронцю викликали швидку і госпіталізували із травмою.

Костенко відмовилася від проходження будь-яких тестів на стан сп’яніння. Автівка поїхала на штраф-майданчик. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала цю подію.

РБК-Україна писало, що в 2017 році в Василькові Київської області на території пожежної частини сталася стрілянина за участю голови наглядової ради "Київміськбуду". Головою наглядової ради "Київміськбуду" на той час був Володимир Слончак.

Раніше заступника голови КМДА Поворозника затримали ніби-то на хабарі в 60 тисяч доларів, сам чиновник через посередника вимагав 125 тис. доларів за погодження містобудівних умов.