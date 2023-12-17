Молдова начала военные учения вблизи Приднестровья
Молдова начала военные учения в Учебном центре Бульбоака, расположенном неподалеку от Приднестровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Молдовы.
Учения продлятся с 17 по 22 декабря.
"С 17 по 22 декабря солдаты 22-го миротворческого батальона будут проходить подготовку в Учебном центре Бульбоака. В связи с этим, в указанный период будет организовано движение военной техники по национальным дорогам", - пишет пресс-служба министерства.
Отмечается, что подготовка проводится в соответствии с планом подготовки национальной армии Молдовы на 2023 год.
Полигон, в свою очередь, находится в 20-30 километрах от зоны безопасности, которая расположена вдоль реки Днестр.
Фото: село Бульбоака (google maps)
Как пишет местное издание News Maker, 22-й миротворческий батальон является частью Вооруженных сил Молдовы, который участвует в миротворческих операциях и гуманитарных миссиях за пределами страны. Военные участвовали в миссиях ООН в:
- Либерии;
- Кот-д'Ивуаре;
- Судане;
- Южном Судане.
Вопросы Приднестровья
Приднестровье является одним из регионов Молдовы, который провозгласил свою якобы "независимость" еще в 1990 году. Так называемую "республику" не признало ни одно государство.
В частности Приднестровье поддерживает Россия. Страна-террорист оказывает ему военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку, а также удерживает там более тысячи военных.
Как отмечала президент Молдовы Майя Санду, приднестровский конфликт будет решен после победы Украины.
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