Молдова начала военные учения вблизи Приднестровья

Молдова начала военные учения в Учебном центре Бульбоака, расположенном неподалеку от Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Молдовы.

Учения продлятся с 17 по 22 декабря.

"С 17 по 22 декабря солдаты 22-го миротворческого батальона будут проходить подготовку в Учебном центре Бульбоака. В связи с этим, в указанный период будет организовано движение военной техники по национальным дорогам", - пишет пресс-служба министерства.

Отмечается, что подготовка проводится в соответствии с планом подготовки национальной армии Молдовы на 2023 год.

Полигон, в свою очередь, находится в 20-30 километрах от зоны безопасности, которая расположена вдоль реки Днестр.

Фото: село Бульбоака (google maps)

Как пишет местное издание News Maker, 22-й миротворческий батальон является частью Вооруженных сил Молдовы, который участвует в миротворческих операциях и гуманитарных миссиях за пределами страны. Военные участвовали в миссиях ООН в:

Либерии;

Кот-д'Ивуаре;

Судане;

Южном Судане.

Вопросы Приднестровья

Приднестровье является одним из регионов Молдовы, который провозгласил свою якобы "независимость" еще в 1990 году. Так называемую "республику" не признало ни одно государство.

В частности Приднестровье поддерживает Россия. Страна-террорист оказывает ему военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку, а также удерживает там более тысячи военных.

Как отмечала президент Молдовы Майя Санду, приднестровский конфликт будет решен после победы Украины.