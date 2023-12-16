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Эстония хочет перенять опыт Украины в отражении атак дронов

Эстония, Суббота 16 декабря 2023 18:39
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Эстония хочет перенять опыт Украины в отражении атак дронов Фото: Эстония хочет перенять опыт Украины в отражении атак дронов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Новый глава Министерства обороны Эстонии Ильмар Тамм хочет использовать опыт Украины в отражении атак беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Тамм заявил, что основываясь на опыте войны на территории Украины Министерство обороны Эстонии может начать разработку мобильной защиты от дронов.

По словам главы министерства, украинцы создали эффективную многоуровневую систему ПВО, которая способна успешно сбивать российские беспилотники, даже если они прилетают целыми стаями.

"Поскольку в последнее время речь идет о том, чтобы обратиться к опыту Украины в отражении атак с применением дронов, то, по моему мнению, для нас следующим этапом может стать создание несколько более мобильных команд. Они не обязательно должны быть на базе военной техники, здесь можно использовать четыре различных типа машин, сформировать стационарную радиолокационную базу, пулеметную команду, которые смогут выявлять приближающиеся дроны", - заявил Тамм.

Кроме того, Тамм отметил, что задачами министерства является защита критически важных объектов и создание контрольно-пропускных пунктов, что уже было отработано во время учений "Ussisõnad".

Также он считает важным развивать сети, через которые люди могут сообщать информацию о подозрительных обстоятельствах, касающихся действий противника.

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Эстония укрепляет свою границу с Российской Федерацией, совершив строительство 40-километрового забора вдоль своего южного рубежа.

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявляла, что правительство пока не видит весомых аргументов для закрытия границы с Россией, но готово к таким мерам в случае необходимости.

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