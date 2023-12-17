ВСУ уничтожили еще 1250 оккупантов и почти 20 танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили еще 1250 оккупантов и почти 20 танков (Getty Images)

За прошедшие сутки, 16 декабря, украинские военные ликвидировали еще 1250 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 346 070 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.23 ориентировочно составили: личного состава - около 346 070 (+1250) человек ликвидировано;

танков - 5739 (+19) ед.;

боевых бронированных машин - 10692 (+25) ед.;

артиллерийских систем - 8137 (+37) ед.;

РСЗО - 923 (+3) ед.;

средства ПВО - 609 (+4) ед.;

самолетов - 324 (+0) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6278 (+40) ед.;

крылатые ракеты - 1610 (+1) ед.;

корабли/катера - 22 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10766 (+56) ед.;

специальная техника - 1194 (+4) ед. Фото: потери врага по состоянию на 17.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные продолжают ведение наземных операций на левом берегу Херсонской области. В частности пытаются продвинуться к лесным массивам вблизи Крынок. За прошедшие сутки, согласно данным Генерального штаба, зафиксировано 89 боевых столкновений. Защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.