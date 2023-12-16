Россияне запустили по Украине более 30 "Шахедов": в Генштабе рассказали о сбитых дронах
Войска РФ запустили по территории Украины сегодня ночью 31 дрон-камикадзе типа "Шахед". Украинские силы ПВО сбили 30 вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Ночная атака 16 декабря
Российские войска вчера поздно вечером, 15 декабря, запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников с северного и южного направений.
Взрывы были слышны в Киеве и области. В КГВА и Киевской ОВА сообщали о работе сил противовоздушной обороны как в самой столице, так и в регионе.
Также в Воздушных силах ВСУ предупреждали о запуске баллистической цели по Киеву, но после проверки она оказалась фальшцелью.
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