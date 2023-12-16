В Мариуполе партизаны подорвали автомобиль с российским офицером (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольское сопротивление.

Инцидент произошел в Приморском районе на улице Нестерова. Подрыв был спланирован вместе с другим взрывом в Мариуполе, чтобы отвлечь россиян и ФСБ.

В момент подрыва в автомобиле был российский офицер. Партизаны сообщают, что сейчас он находится в больнице в Мариуполе.

"Отдельно пересказываем отдельный привет всем владельцам авто с "Z" на автомобиле. Следующая машина может быть ваша", - добавили партизаны.

Фото: партизаны подорвали авто оккупанта в Мариуполе (t.me/mrplSprotyv)

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев тяжелых боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Это позволит захватчикам в будущем не использовать Крымский мост, а переправлять средства и силы на фронт по морю и железной дороге.

В ночь на 15 декабря в Мариуполе раздались взрывы. По предварительным данным, в городе был "прилет" в районе бетонного завода.