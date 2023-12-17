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В кабинете Залужного нашли прослушку, - источник

Киев, Воскресенье 17 декабря 2023 20:05
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В кабинете Залужного нашли прослушку, - источник Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (facebook.com CinCAFU)
Автор: Ульяна Безпалько, Дмитрий Левицкий

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сегодня нашли "прослушку".

Об этом РБК-Украина сообщил осведомленный с ситуацией источник в военных кругах.

По его словам, обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

"Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе", - добавил источник.

Напомним, на днях немецкое издание Welt сообщало, что Залужный планирует контрнаступление в 2024 году. А сейчас, по данным издания, украинские войска накапливают для этого необходимые силы.

Кроме того, в ноябре Залужный написал статью и дал интервью западным изданиям, где рассказал о своих ошибках, рисках позиционной окопной войны и о том, что необходимо для победы над Россией.

После этого в информационном пространстве начали распространяться слухи о якобы разногласиях между Залужным и президентом Владимиром Зеленским. Больше об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Были даже слухи о том, что Зеленский хочет уволить Залужного с должности главнокомандующего. Однако на днях министр обороны Украины Рустем Умеров поставил точку в этом вопросе.

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Валерий Залужный
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В кабинете Залужного нашли прослушку, - источник
В кабинете Залужного нашли прослушку, - источник
DAILY
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