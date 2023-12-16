На границе с Украиной умер еще один водитель, застрявший из-за забастовки

На польско-украинской границе умер водитель грузовика, который стоял в очереди из-за забастовки польских перевозчиков. Это уже третий подобный инцидент на границе.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

"Водителя забрала скорая, по дороге в больницу он умер. Пока мне не известно, из какой он компании", - рассказал он.

Не первый случай

11 ноября украинский водитель, который планировал пересечь границу, умер в своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин". 54-летний мужчина 11 ноября приехал на парковку в городе Хелм и остался ожидать там пересечения границы.

Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" разблокирован

11 декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили о разблокировании пункта пропуска на границе Украины и Польши "Яготин - Дорогуск".

При этом участники забастовки решили пойти на уловки и перекрыли движение грузовиком.

Позже на разблокированном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" удалось восстановить стабильное движение транспорта. При этом протестующие перевозчики пытались этому помешать.

С 6 ноября польские перевозчики начали проводить забастовки на границе с Украиной, и такие акции с блокированием КПП они намеревались продолжать до начала января 2024 года. В результате были практически заблокированы три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час.

А 23 ноября перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика - Шегини". Кроме того, сообщалось о намерениях распространить блокирование также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".

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