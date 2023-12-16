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Российские оккупанты разграбляют захваченные промышленные объекты в Украине, - ЦНС

Украина, Суббота 16 декабря 2023 16:26
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Российские оккупанты разграбляют захваченные промышленные объекты в Украине, - ЦНС Фото: россияне грабят захваченные промышленные объекты (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить промышленные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так, по данным центра, с заводов вывозят лом и отправляют в РФ через порт в Бердянске. Грабеж происходит "подрядчиками" под наблюдением солдат ВС РФ.

"Это и есть настоящая цель оккупации - ресурсы, грабеж и мародерство с последующим навязыванием "русской культуры", переписывание истории и уничтожение самоидентификации местного населения", - заявили в ЦНС.

Центр национального сопротивления призвал местных жителей предоставлять информацию о враге, саботировать его инициативы и сотрудничать с Силами обороны для ускорения момента освобождения родного края.

Напомним, Служба безопасности Украины напомнила, что во время полномасштабного вторжения РФ в стране появилось большое количество коллаборантов и предателей. Сообщить о них можно с помощью специального чат-бота.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сотрудничающие с захватчиками граждане имеют лишь два варианта развития дальнейших действий: либо они попытаются бежать в Россию, либо будут осуждены в Украине.

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