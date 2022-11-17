Продление военного положения и новые детали взрыва в Польше: новости за 16 ноября

Война России против Украины: последние новости

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили на три месяца

Верховная рада одобрила указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года.

Законопроект о военном положении поддержали 294 депутатов, о мобилизации - 297.

Признаков умышленного нападения на Польшу нет, ракета могла принадлежать украинской ПВО, - Дуда

В Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет, заявил президент Анджей Дуда.

"Ничто, абсолютно ничто не указывает на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу. Случившееся - то, что ракета упала на нашу территорию - было нечаянно. Это не была ракета, направленная на Польшу", - отметил он.

По его словам, скорее всего на территорию Польши упала ракета С-300 российского производства, которую могли выпустить силы ПВО Украины для защиты от атак РФ.

Лидеры G20 в итоговой декларации осудили агрессию России против Украины

Лидеры крупнейших экономик G20 сделали заявление, в котором они "самым решительным образом осуждают" агрессию России против Украины.

В декларации, одобренной по итогам саммита на Бали в Индонезии, говорится, что "большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике".

Парламент Чехии признал режим в России террористическим

В Чехии приняли резолюцию, в которой российский режим признан террористическим. Такое решение было принято Палатой депутатов Чехии (нижняя палата парламента).

"За" проголосовали 129 из 156 присутствующих депутатов, против были 14 депутатов от оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" (СПД).

ПВО, артиллерия и зимнее снаряжение: что ВСУ получат по итогам "Рамштайн-7"

Украина по результатам встречи координационной группы "Рамштайн-7" получит системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию, снаряды, а также зимнее обмундирование.

"Греция сегодня объявила о готовности отправить Украине 155-мм боеприпасы. Польша также предоставит ВСУ дополнительную артиллерию и боеприпасы, а также средства ПВО ближнего действия", - заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марк Милли.

Рада потребовала исключить Россию из G20

Верховная рада обратилась к "Большой двадцатке" с требованием исключить Россию из G20. Обращение поддержали 310 народных депутатов.

"Парламент обратился к государствам Группы Двадцати (G20) по поводу исключения Российской Федерации из состава этой Группы. То есть сделать G19", - сообщил нардеп Ярослав Железняк.