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Контрразведка Британии заявила о сильном "стратегическом ударе" по шпионажу РФ

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Лондон, Среда 16 ноября 2022 15:48
Контрразведка Британии заявила о сильном "стратегическом ударе" по шпионажу РФ Фото: глава британской службы контрразведки MI-5 Кен Маккаллум (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российскому шпионажу в Европе был нанесен "значительный стратегический удар". Что произошло после начала вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы британской службы контрразведки MI-5 Кена Маккаллума, которого цитирует CNN .

"По способности России шпионить в Европе был нанесен самый значительный стратегический удар в новейшей истории после скоординированных высылок дипломатов с момента вторжения РФ в Украину", - заявил Маккаллум в своей ежегодной речи.

По его словам, только за последние годы было отклонено 100 запросов на дипломатические визы россиянам, а в этом году 600 российских чиновников были высланы из Европы, 400 из которых MI-5 признали шпионами.

"Мы продолжаем интенсивно работать над тем, чтобы сделать Великобританию самой сложной возможной средой для российских тайных действий. После того, как мы разоблачили 23 российских шпионов, которые выдавали себя за дипломатов, мы отказали из соображений национальной безопасности более 100 дипломатическим визам...Серьезным моментом является то, что Великобритания должна быть готова к российской агрессии в течение многих лет", - отметил Маккаллум.

Ранее мы писали, что сотрудник британского посольства в Берлине признался в шпионаже в пользу России.

Напомним, также стало известно, что Россия возобновляет шпионские сети в Европе и пытается перебрасывать новых агентов за границу.

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