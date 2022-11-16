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Зимняя война выгодна украинцам, - министр обороны США

Новина українською →
США, Среда 16 ноября 2022 21:35
Зимняя война выгодна украинцам, - министр обороны США Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что зимой значительное преимущество на фронте будут иметь украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны США Ллойда Остина на встрече "Рамштайн-7".

"Мы предоставили Украине огромное количество зимнего снаряжения. России будет сложно завезти то снаряжение, которое им нужно для активной войны зимой", - сказал Остин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, чтоУкраина по результатам встречи координационной группы "Рамштайн-7" получит системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию, снаряды, а также зимнее обмундирование .

Также ранее мы писали, что глава Пентагона Ллойд Остин проведет очередную встречу министров обороны Контактной группы по обороне Украины . Седьмая встреча так называемого формата "Рамштайн" состоится в формате видеоконференции.

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