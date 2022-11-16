Россияне активно обстреливают из РСЗО, а ВСУ разрушают логистику врага: сводка Генштаба

В течение суток русские военные активно использовали РСЗО. Между тем, наши воины уничтожили железнодорожный мост в Черниговке Запорожской области, чтобы помешать врагу использовать его в своих целях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В течение суток российские оккупанты нанесли 2 авиационных, 3 ракетных удара и совершили более 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетный же удар нанесен по объекту гражданской инфраструктуры города Запорожья", - пишет пресс-служба Генштаба.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Обстрелы по другим направлениям:

на Слобожанском направлении - из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Стрелеча, Глубокое, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Белый Колодец, Бочково, Малая Волчья и Комиссарова;

- из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Стрелеча, Глубокое, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Белый Колодец, Бочково, Малая Волчья и Комиссарова; на Купянском и Лиманском направлениях - из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское и Терны;

- из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское и Терны; на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Зеленополье, Курдюмовка и Озаряновка;

- из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Зеленополье, Курдюмовка и Озаряновка; на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки; на Новопавловском направлении - из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка Золотая Нива;

- из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка Золотая Нива; на Запорожском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Белогорье и Щербаки.

"На Херсонском направлении напрямую от огня ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области", - добавляет Генштаб.

Сейчас оккупанты продолжают нести потери в Украине. В результате удара по району сосредоточения врага в населенном пункте Денежниково Луганской области, россияне потеряли около 50 человек из личного состава. Также есть и раненые. В то же время подтверждена ликвидация 8 оккупантов и ранение 16 вооруженных лиц 9 ноября в районе города Амвросиевка Донецкой области.

Между тем в Мелитополе была отключена трансляция российского телевидения. Также фиксируются сильнейшие проблемы с водоснабжением.

Достижение наших героев

"В результате действий Сил обороны, поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области. Это делает невозможным использование сооружения в интересах российских оккупантов", - пишет пресс-служба.

Подтверждено поражение расположения личного состава противника 15 ноября в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка. Потери россиян уточняются.

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 2 удара. Под поражение попали 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника", - пишет Генштаб.

За сутки наши артиллеристы поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов российских оккупантов.