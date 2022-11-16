ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и десяток танков: новые потери России
Фото: ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и десяток вражеских танков (Getty Images)
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 630 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 82 710 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 82710 (+630) человек ликвидировано,
- танков - 2871 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 5797 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 1860 (+10) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средств ПВО - 209 (+1) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14),
- крылатых ракет - 474 (+75),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4360 (+9) ед,
- специальной техники - 160 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Бойцы ВСУ 15 ноября успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.
Кроме того, украинские войска уничтожили 2 склада врага в Новой Каховке и Олешках.
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