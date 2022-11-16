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ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и десяток танков: новые потери России

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Среда 16 ноября 2022 09:42
ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и десяток танков: новые потери России Фото: ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и десяток вражеских танков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 630 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 82 710 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 82710 (+630) человек ликвидировано,
  • танков - 2871 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 5797 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 1860 (+10) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средств ПВО - 209 (+1) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14),
  • крылатых ракет - 474 (+75),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4360 (+9) ед,
  • специальной техники - 160 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Бойцы ВСУ 15 ноября успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.

Кроме того, украинские войска уничтожили 2 склада врага в Новой Каховке и Олешках.

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