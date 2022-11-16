ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и десяток танков: новые потери России

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 630 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 82 710 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.11 ориентировочно составили:

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Бойцы ВСУ 15 ноября успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.

Кроме того, украинские войска уничтожили 2 склада врага в Новой Каховке и Олешках.

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