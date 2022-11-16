ПВО, артиллерия и зимнее снаряжение: что ВСУ получат по итогам "Рамштайн-7"

Украина по результатам встречи координационной группы "Рамштайн-7" получит системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию, снаряды, а также зимнее обмундирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.

"Греция сегодня объявила о готовности отправить Украине 155-мм боеприпасы. Польша также предоставит ВСУ дополнительную артиллерию и боеприпасы, а также средства ПВО ближнего действия", - отметил Милли. Также сообщалось, что по итогам "Рамштайн-7" Украина получит две ракетные установки HAWK от Испании, установки РСЗО от Германии, 500 млн долларов от Канады на вооружение и зимнее снаряжение, пакет помощи от Швеции на 270 млн долларов и пр.