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Рада потребовала исключить Россию из G20

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Среда 16 ноября 2022 16:30
Рада потребовала исключить Россию из G20 Фото: Рада потребовала исключить Россию из G20 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Верховная рада обратилась к "Большой двадцатке" с требованием исключить Россию из G20. Обращение поддержали 310 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Парламент обратился к государствам Группы Двадцати (G20) по поводу исключения Российской Федерации из состава этой Группы. То есть сделать G19", - сообщил он.

Рада аргументировала свое требование тем, что Россия целенаправленно уничтожает население Украины, что имеет все признаки геноцида.

"Целенаправленное уничтожение России населения Украины, имеющее все признаки геноцида, а также неизбирательность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупационными войсками, которые не преследуют никаких военных целей и имеют исключительно террористическую цель", - цитирует Железняк текст обращения ВР к G20.

Напомним, президент Владимир Зеленский выступил на саммите G20 в режиме онлайн. Глава государства в своем обращении к участникам "Большой двадцатки" заявил, что наступило время прекратить разрушительную войну России в Украине.

Также сообщалось, что страны G20 договорились об итоговом коммюнике саммита, которое содержит осуждение военных действий России в Украине и отвергает "эпоху войны".

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G20 Российская Федерация Верховная рада
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