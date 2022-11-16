ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 15 ноября успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Краснополье, Рыжевке, Кондратовке и Славгороде Сумской области;

направлении - из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Краснополье, Рыжевке, Кондратовке и Славгороде Сумской области; на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Волчанск, Каменка, Старица, Стрелка, Глубокое, Терновая, Казачья Лопань и Гоптовка;

направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Волчанск, Каменка, Старица, Стрелка, Глубокое, Терновая, Казачья Лопань и Гоптовка; на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Терны, Площадка, Кисловка, Макеевка, Заречное, Белогоровка и Спорное;

и направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Терны, Площадка, Кисловка, Макеевка, Заречное, Белогоровка и Спорное; на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Соледар, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Курдюмовка, Озаряновка, Зеленополье, Яковлевка, Нью-Йорк и Опросное;

направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Соледар, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Курдюмовка, Озаряновка, Зеленополье, Яковлевка, Нью-Йорк и Опросное; на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново;

направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново; на Новопавловском направлении - из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Павловка, Пречистовка;

направлении - из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Павловка, Пречистовка; в Запорожском направлении - из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Железнодорожное, Щербаки, Темировка, Степногорск, Белогорье, Дорожнянка, Малиновка, Ольговское, Новополь, Гуляйполе;

направлении - из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Железнодорожное, Щербаки, Темировка, Степногорск, Белогорье, Дорожнянка, Малиновка, Ольговское, Новополь, Гуляйполе; на Херсонском направлении - из всего спектра артиллерии, по районам Ильинки, Дудчан, Качкаровки и Приднепровского.

За минувшие сутки украинские воины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Времовка Донецкой области.

В связи со значительными потерями в ходе ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.

Так, после боев в районе населенного пункта Майорск, потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составили более 50 убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное. Командованием противника расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов. Под поражение оказались 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и боеприпасов оккупантов.