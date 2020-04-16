ПриватБанк програв офшорам Суркісів, а Іран пропонує Україні меморандум: новини за 15 квітня

МОЗ зафіксував 392 нових випадків інфікування COVID-19, ПриватБанк програв офшорам Суркісів апеляцію на 250 млн доларів, Іран пропонує Україні меморандум про взаєморозуміння. Детальніше про те, що сталося в середу, 15 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі

За останню добу в Україні зафіксовано 392 нові випадки інфікування та 10 смертей від COVID-19. На даний момент в країні померли від ускладнень хвороби 108 осіб, вилікувалися 143. Загалом в Україні заражені коронавірусом 3764 особи.

Карантин в Україні знову посилюється, прийнято рішення про закриття ще 10 пунктів пропуску на державному кордоні.

Депутат Верховної ради Вадим Новинський заражений коронавірусом. Нардеп запевнив, що його стан у нормі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Він заявив, що "величезна кількість часу була втрачена через зволікання ВООЗ, а також через "прикриття спалаху коронавіруса в Китаї".

ВООЗ заявила, що на даний момент пандемія коронавірусу в світі ще не досягла піку.

Уряд планує запровадити державне регулювання цін на десять товарів

Кабінет міністрів та Мінекономіки планують запровадити державне регулювання цін на десять товарів. Про це на брифінгу сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. "Це борошно, цукор, макаронні вироби, молоко, яйця, хліб, птиця, масло вершкове, крупа гречана", - сказав він.

Міністр зазначив, що уряд активно займається питанням продовольчої безпеки з березня 2020 року.

"Нам, здається, вдалося, зберегти товари без дефіциту, тобто ми уникли дефіциту продовольчих товарів на полицях магазинів", - повідомив він.

ПриватБанк програв офшорам Суркісів апеляцію на 250 млн доларів

Київський апеляційний суд відхилив скаргу "ПриватБанка" і підтвердив рішення Печерського райсуду про стягнення 250 млн доларів на користь офшорних компаній бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів. Про це на онлайн-брифінгу заявив юрист "ПриватБанку" Андрій Пожидаєв, передає кореспондент РБК-Україна.

Нагадаємо, в березні Печерський райсуд зобов'язав "ПриватБанк" виплатити ці кошти офшорам Суркісів.

Катастрофа МАУ в Тегерані: Іран пропонує Україні меморандум про взаєморозуміння

Уряд Ірану направив в Міністерство закордонних справ України проект меморандуму про взаєморозуміння, який зобов'язує Україну і сім'ї загиблих відмовитися від права подавати в суд у справі про авіакатастрофу літака МАУ в Тегерані. Про це повідомляє Radio Farda.

Згідно з меморандумом, Київ і сім'ї жертв авіакатастрофи повинні визнати, що причиною катастрофи стала "людська помилка".

В МЗС відреагували на запропонований Іраном меморандум. Україна наполягатиме на встановленні винних у авіакатастрофі літака МАУ в Ірані і виплаті компенсації сім’ям загиблих. Про це у Twitter заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Суд обрав запобіжний захід затриманому генерал-майору СБУ

Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід генерал-майору Служби безпеки України Валерію Шайтанову. Про це повідомляє прес-служба суду в Facebook.

Так, 15 квітня слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва задовольнив клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління СБУ і застосував запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 14 червня 2020 включно.

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка СБУ затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва.

Кличко про затримання першого заступника голови КМДА: я нікого покривати не буду

Мер Києва Віталій Кличко закликав НАБУ оперативно розслідувати справу пов'язане із затриманням на хабарі першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Як зазначив Кличко, він нікого не буде покривати в цій справі, однак вимагає від правоохоронців відкритого та публічного розслідування цієї справи.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на джерела сообщалили, що Поворозника нібито затримали на хабарі в 60 тисяч доларів, сам чиновник через посередника вимагав 125 тис. доларів за погодження містобудівних умов.

Стало відомо, скільки коштуватиме українцям великодній кошик

19 квітня православні відзначатимуть Великдень 2020. Цьогоріч святкування пройдуть в умовах карантину. Але, попри це, українці традиційно зберуться у родинному колі за святковим столом. Експерти підрахували, скільки витратять жителі нашої країни на великодній кошик у 2020 році.