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Кличко про затримання першого заступника голови КМДА: я нікого покривати не буду

Новини » Суспільство     15.04.2020 - 12:19
Кличко про затримання першого заступника голови КМДА: я нікого покривати не буду
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мер Києва звернувся до НАБУ для оперативного розслідування справи

Мер Києва Віталій Кличко закликав НАБУ оперативно розслідувати справу пов'язане із затриманням на хабарі першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Про це Кличко заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Кличко, він нікого не буде покривати в цій справі, однак вимагає від правоохоронців відкритого та публічного розслідування цієї справи.

"Вчора в його кабінеті представники СБУ і Нацполиции проводили слідчі дії. Я завжди говорив і попереджаю всіх чиновників: якщо слабкі до грошей і не розумієте своєї відповідальності, - краще тут працювати. І, якщо чиновник винен - має відповідати за законом. Тут без варіантів. Я нікого не покривав і покривати не буду. Але. Якщо це чиїсь маніпуляції і політичні ігри, щоб дискредитувати міську владу, то однозначно повинні відповідати ті, хто за цим стоїть", - повідомив Кличко.

Також мер Києва звернувся до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оперативно розслідувати цю справу і "дати відповіді на питання, що хвилюють суспільство".

Нагадаємо, вчора деякі ЗМІ з посиланням на джерела сообщалили, що Поворозника нібито затримали на хабарі в 60 тисяч доларів, сам чиновник через посередника вимагав 125 тис. доларів за погодження містобудівних умов.

Сьогодні Поворозник спростував інформацію отриманні хабара, а також про факт затримання.

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