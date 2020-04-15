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Катастрофа МАУ в Тегерані: у МЗС відреагували на запропонований Іраном меморандум

Новини » Політика     15.04.2020 - 14:56
Катастрофа МАУ в Тегерані: у МЗС відреагували на запропонований Іраном меморандум
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

За словами Дмитра Кулеби, переговори з Іраном тривають

Україна наполягатиме на встановленні винних у авіакатастрофі літака МАУ в Ірані і виплаті компенсації сім’ям загиблих. Про це у Twitter заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що переговори з Іраном, у тому числі щодо отримання і розшифровки "чорних скриньок", досі тривають.

"Повідомлення ЗМІ про меморандум Ірану варто сприймати як... повідомлення ЗМІ. Переговори тривають. Працюємо для отримання "чорних скриньок". Ключове для нас: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, притягнення до відповідальності згідно норм міжнародного права", - заявив Кулеба.Катастрофа МАУ в Тегерані: у МЗС відреагували на запропонований Іраном меморандум

Нагадаємо, сьогодні з’явилась інформація, що уряд Ірану направив у МЗС України проект меморандуму про взаєморозуміння. Серед іншого, документ зобов'язує Україну і сім'ї загиблих відмовитися від права подавати в суд у справі про авіакатастрофу літака МАУ.

На початку квітня член іранського парламенту Хассан Норузі заявив, що іранські військові домоглися "гарних результатів", збивши цивільний авіалайнер. Він також зазначив, що нікого із винних у авіакатастрофі не арештували і карати не планують. У відповідь Україна зажадала негайних пояснень, чому винних у січневій авіакатастрофі українського літака досі не притягнули до відповідальності.

Авіакатастрофа під Тегераном сталася рано вранці 8 січня. Boeing 737 авіакомпанії МАУ збили військові Корпусу вартових ісламської революції. Літак впав за 15 км від аеропорту вильоту, загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

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