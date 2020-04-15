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Україна посилює карантин на кордоні, закриваються ще 10 КПП

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 13:33
Україна посилює карантин на кордоні, закриваються ще 10 КПП
Ілюстративне фото (twitter.com/DPSU_ua)

Пункти пропуску закривають після максимального скорочення потоку

Карантин в Україні знову посилюється, прийнято рішення про закриття ще 10 пунктів пропуску на державному кордоні. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував внести до порядку денного розпорядження про закриття пунктів пропуску.

"Фактично закриваємо плюс 10 пунктів пропуску на кордоні для того, щоб мінімізувати сполучення. Там, наскільки ми знаємо, максимально скоротився потік наших громадян, і ці пункти пропуску можна закривати для підвищення безпеки на період карантину", - зазначив Шмигаль.

Аваков уточнив, що закриваються пункти пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією.

Нагадаємо, з 7 квітня на державному кордоні України залишалися відкритими всього 19 пунктів пропуску. При цьому можна було перетнути кордон власним автотранспортом. Для пішого переходу кордон закритий. Таким чином, було закрито 115 пунктів пропуску, а також припинено пішохідне сполучення в 28 КПП.

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