ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов, а Иран предлагает Украине меморандум: новости за 15 апреля

Минздрав зафиксировал 392 новых случаев инфицирования COVID-19, ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов, Иран предлагает Украине меморандум о взаимопонимании. Подробнее о том, что произошло в среду, 15 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

За последние сутки Минздрав зафиксировал 392 новых случаев инфицирования и 10 смертей от COVID-19. На данный моменте в стране умерли от осложнений болезни 108 человек, вылечились 143. Всего в Украине заражены коронавирусом 3764 человека.

Карантин в Украине снова ужесточается, принято решение о закрытии еще 10 пунктов пропуска на государственной границе.

Депутат Верховной рады Вадим Новинский заражен коронавирусом. Нардеп заверил, что его состояние в норме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он заявил, что "огромное количество времени" было потеряно из-за медлительности ВОЗ, а также из-за "прикрытия вспышки коронавируса в Китае".

ВОЗ заявила, что на данный момент пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика.

Кабмин планирует ввести государственное регулирование цен на десять товаров

Кабинет министров и Минэкономики планируют ввести государственное регулирование цен на десять товаров. Об этом сказал на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. "Это мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, птица, масло сливочное, крупа гречневая", - сказал он.

Министр отметил, что правительство активно занимается вопросом продовольственной безопасности с марта 2020 года.

"Нам, кажется, удалось, сохранить товары без дефицита, то есть мы избежали дефицита продовольственных товаров на полках магазинов", - сказал он и добавил.

ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу "ПриватБанка" и подтвердил решение Печерского райсуда о взыскании 250 млн долларов в пользу офшорных компаний бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Об этом на онлайн-брифинге заявил юрист "ПриватБанка" Андрей Пожидаев.

Напомним, в марте Печерский райсуд обязал "ПриватБанк" выплатить эти средства офшорам Суркисов.

Катастрофа МАУ в Тегеране: Иран предлагает Украине меморандум о взаимопонимании

Правительство Ирана направило в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране. Об этом сообщает Radio Farda.

Согласно меморандуму, Киев и семьи жертв авиакатастрофы должны признать, что причиной катастрофы стала "человеческая ошибка".

В МИД отреагировали на предложенный Ираном меморандум. Украина будет настаивать на установлении виновных в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране и выплате компенсации семьям погибших. Об этом в Twitter заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Суд избрал меру пресечения задержанному генерал-майору СБУ

Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Так, 15 апреля следственный судья Шевченковского райсуда Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Главного следственного управления СБУ и применил меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июня 2020 включительно.

Напомним, 14 апреля контрразведка СБУ задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

Кличко о задержании первого замглавы КГГА: я никого покрывать не буду

Мэр Киева Виталий Кличко призвал НАБУ оперативно расследовать дело связанное с задержанием на взятке первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. Как отметил Кличко, он никого не будет покрывать в этом деле, однако требует от правоохранителей открытого и публичного расследования этого дела.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщалили, что Поворозника якобы задержали на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий.

Стало известно, во сколько обойдется украинцам пасхальная корзина

19 апреля православные будут отмечать Пасху 2020. В этом году празднования пройдут в условиях карантина. Но, несмотря на это, украинцы традиционно соберутся в кругу семьи за праздничным столом. Эксперты подсчитали, сколько потратят жители нашей страны на пасхальную корзину в 2020 году.