ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов, а Иран предлагает Украине меморандум: новости за 15 апреля

Минздрав зафиксировал 392 новых случаев инфицирования COVID-19, ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов, Иран предлагает Украине меморандум о взаимопонимании. Подробнее о том, что произошло в среду, 15 апреля, - в материале РБК-Украина
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Кабмин планирует ввести государственное регулирование цен на десять товаров
Кабинет министров и Минэкономики планируют ввести государственное регулирование цен на десять товаров. Об этом сказал на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. "Это мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, птица, масло сливочное, крупа гречневая", - сказал он.
Министр отметил, что правительство активно занимается вопросом продовольственной безопасности с марта 2020 года.
"Нам, кажется, удалось, сохранить товары без дефицита, то есть мы избежали дефицита продовольственных товаров на полках магазинов", - сказал он и добавил.
ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов
Киевский апелляционный суд отклонил жалобу "ПриватБанка" и подтвердил решение Печерского райсуда о взыскании 250 млн долларов в пользу офшорных компаний бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Об этом на онлайн-брифинге заявил юрист "ПриватБанка" Андрей Пожидаев.
Напомним, в марте Печерский райсуд обязал "ПриватБанк" выплатить эти средства офшорам Суркисов.
Катастрофа МАУ в Тегеране: Иран предлагает Украине меморандум о взаимопонимании
Правительство Ирана направило в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране. Об этом сообщает Radio Farda.
Согласно меморандуму, Киев и семьи жертв авиакатастрофы должны признать, что причиной катастрофы стала "человеческая ошибка".
В МИД отреагировали на предложенный Ираном меморандум. Украина будет настаивать на установлении виновных в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране и выплате компенсации семьям погибших. Об этом в Twitter заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Суд избрал меру пресечения задержанному генерал-майору СБУ
Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.
Так, 15 апреля следственный судья Шевченковского райсуда Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Главного следственного управления СБУ и применил меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июня 2020 включительно.
Напомним, 14 апреля контрразведка СБУ задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева.
Кличко о задержании первого замглавы КГГА: я никого покрывать не буду
Мэр Киева Виталий Кличко призвал НАБУ оперативно расследовать дело связанное с задержанием на взятке первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. Как отметил Кличко, он никого не будет покрывать в этом деле, однако требует от правоохранителей открытого и публичного расследования этого дела.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщалили, что Поворозника якобы задержали на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий.
Стало известно, во сколько обойдется украинцам пасхальная корзина
19 апреля православные будут отмечать Пасху 2020. В этом году празднования пройдут в условиях карантина. Но, несмотря на это, украинцы традиционно соберутся в кругу семьи за праздничным столом. Эксперты подсчитали, сколько потратят жители нашей страны на пасхальную корзину в 2020 году.