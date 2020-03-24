Суд зобов'язав ПриватБанк виплатити понад 200 млн доларів офшорам Суркісів

Фото: Григорій та Ігор Суркіси (УНІАН)

Банк зобов'язали повернути депозити і відсотки за ними

Печерський районний суд Києва зобов'язав державний "ПриватБанк" виплатити понад 200 млн доларів офшорам бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів. Про це йдеться в рішенні суду від 25 лютого.

Зокрема, Печерський райсуд підтвердив обов'язок банку виконати умови депозитних договорів з кіпрськими компаніями Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments, що належать братам Суркісам.

Зазначимо, фактично цим рішенням суд зобов'язав "ПриватБанк" повернути депозити на суму понад 200 млн доларів, які розміщувалися на рахунках філії банку на Кіпрі в 2012-2014 роках, а також відсотки, нараховані до 17 лютого 2020 року.

Нагадаємо, в липні Окружний адміністративний суд Києва вже вставав на бік Суркісів у справі про націоналізацію "ПриватБанку". Передбачається, що в рамках націоналізації кошти офшорів могли потрапити під операцію bail-in - примусову конвертацію в акції банку.

У вересні 2017 року Генпрокуратура продовжувала з'ясовувати причину анулювання кіпрською філією "ПриватБанку" рахунків компаній Суркісів.