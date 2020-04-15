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Катастрофа МАУ в Тегерані: Іран пропонує Україні меморандум про взаєморозуміння

Новини » Суспільство     15.04.2020 - 10:18
Катастрофа МАУ в Тегерані: Іран пропонує Україні меморандум про взаєморозуміння
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Меморандум визнає факт "людської помилки" під час збиття літака МАУ

Уряд Ірану направив в Міністерство закордонних справ України проект меморандуму про взаєморозуміння, який зобов'язує Україну і сім'ї загиблих відмовитися від права подавати в суд у справі про авіакатастрофу літака МАУ в Тегерані. Про це повідомляє Radio Farda.

Згідно з меморандумом, Київ і сім'ї жертв авіакатастрофи повинні визнати, що причиною катастрофи стала "людська помилка".

"У зазначеному документі також передбачається, що Україна і сім'ї загиблих не повинні переслідувати Іран в кримінальному та судовому порядку в обмін на виплату компенсації Іраном і видачу бортового вмісту відеореєстратора після їх аналізу", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ України на даний момент не відповіли на цей запит.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора призначив комплексну комісійну криміналістичну експертизу по справі про авіакатастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Також в Офісі генпрокурора наполягають на створенні міжнародної слідчої групи.

Також повідомлялося, що через пандемію коронавіруса і карантинних обмежень розшифровка бортових самописців збитого в Ірані українського "Боїнга" компанії МАУ відкладається.

Зазначимо, Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував з Тегерана в Київ, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Загинуло 176 чоловік. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) взяв на себе відповідальність за знищення лайнера.

Глави МЗС України та Канади обговорили розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані Україна очікує від Ірану негайного пояснення ситуації з розслідуванням катастрофи МАУ
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