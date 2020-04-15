Уряд планує запровадити державне регулювання цін на десять товарів

Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україні вдалося поки що уникнути дефіциту, але в уряді готують надзвичайні заходи

Кабінет міністрів та Мінекономіки планують запровадити державне регулювання цін на десять товарів. Про це на брифінгу сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Як зазначив Петрашко, зараз уряд працює над тим, щоб зберегти цінову стабільність на соціально значимі товари і запровадити інструмент регулювання.

"Це борошно, цукор, макаронні вироби, молоко, яйця, хліб, птиця, масло вершкове, крупа гречана", - сказав він.

Міністр зазначив, що уряд активно займається питанням продовольчої безпеки з березня 2020 року.

"Нам, здається, вдалося, зберегти товари без дефіциту, тобто ми уникли дефіциту продовольчих товарів на полицях магазинів", - сказав він і додав.

Нагадаємо, 25 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України визначити перелік соціально значущих продуктів.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно з лютим, виросли на 0,8%. При цьому в річному вимірі (до березня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,4% у лютому 2020 року.