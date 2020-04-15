ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд планує запровадити державне регулювання цін на десять товарів

Новини » Фінансова криза 2020     15.04.2020 - 15:45
Уряд планує запровадити державне регулювання цін на десять товарів
Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україні вдалося поки що уникнути дефіциту, але в уряді готують надзвичайні заходи

Кабінет міністрів та Мінекономіки планують запровадити державне регулювання цін на десять товарів. Про це на брифінгу сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Як зазначив Петрашко, зараз уряд працює над тим, щоб зберегти цінову стабільність на соціально значимі товари і запровадити інструмент регулювання.

"Це борошно, цукор, макаронні вироби, молоко, яйця, хліб, птиця, масло вершкове, крупа гречана", - сказав він.

Міністр зазначив, що уряд активно займається питанням продовольчої безпеки з березня 2020 року.

"Нам, здається, вдалося, зберегти товари без дефіциту, тобто ми уникли дефіциту продовольчих товарів на полицях магазинів", - сказав він і додав.

Нагадаємо, 25 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України визначити перелік соціально значущих продуктів.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно з лютим, виросли на 0,8%. При цьому в річному вимірі (до березня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,4% у лютому 2020 року.

Уряд України запровадив дзеркальні обмеження для перевізників інших країн Кабмін доручив центрам зайнятості пришвидшувати виплати допомоги по безробіттю
Новини України ценыінфляціякарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся