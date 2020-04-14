У Києві на хабарі затримали першого заступника голови КМДА, - ЗМІ

Фото: Микола Поровозник (РБК-Україна)

У КМДА проводяться обшуки

Співробітники Служби безпеки України затримали першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколи Поворозника на хабарі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТСН".

Повідомляється, що Поровозник через посередника вимагав неправомірну вигоду в розмірі 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.

Чиновник вимагав хабар за вплив на прийняття рішення про погодження містобудівних умов і обмежень. СБУ затримала посередника після отримання неправомірної вигоди в сумі 60 тисяч доларів.

"Крім того, задокументовано, що посередник з метою отримання грошових коштів діяв за вказівкою і погодженням з Н.Поворозником й виношували наміри отримати також і з іншого об'єкта будівництва 246 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Також в будівлі КМДА проводяться обшуки.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який за 25 тисяч доларів обіцяв розв'язувати питання з працевлаштуванням в уряді.

Крім того, фігуранти скандальних плівок з Денисом Єрмаком - братом глави Офісу президента - заявили, що зібрали для нього нібито до 100 тис. доларів від людей, які претендували на високі посади.