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Перший заступник голови КМДА спростував затримання на хабарі

Новини » Надзвичайні події     15.04.2020 - 12:04
Перший заступник голови КМДА спростував затримання на хабарі
Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

Поворозник заявив, що його викликали на допит як свідка

Першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколу Поворозника не затримували на хабарі. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, він прокоментував вчорашню інформацію про затримання на хабарі.

"Хабарів не брав. Будь-яких розмов про неправомірну вигоду не вів, в тому числі з особою, про яку згадують в публікаціях. Усі заяви, що мене заарештували, спіймали на хабарі - брехня. Підозру ніхто не оголошував. Викликаний, у якості свідка, на допит у п'ятницю ", - зазначив Поворозник.

Він також вимагає від правоохоронних органів розібратися з поширенням неправдивої інформації в ЗМІ.

Перший заступник голови КМДА спростував затримання на хабарі

Відзначимо, вчора ряд ЗМІ з посиланням на джерела заявили, що Поворозника нібито затримали на хабарі в 60 тисяч доларів, сам чиновник через посередника вимагав 125 тис. доларів за погодження містобудівних умов.

Нагадаємо, в грудні в КМДА проводилися обшуки у справі про зловживання службових осіб Департаменту містобудування та архітектури і інших департаментів, пов'язаних з будівництвом.

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