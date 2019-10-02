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Кабмін заборонив штрафувати власників "євроблях"

Новини » Суспільство    02.10.2019 - 13:59
Кабмін заборонив штрафувати власників "євроблях"
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Відповідне розпорядження Кабмін передав поліції

Кабінет міністрів дав розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції щодо власників автомобілів з іноземною реєстрацією до 2020 року. Про це на брифінгу розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, 12 вересня депутати відклали введення штрафів ще на 3 місяці.

"Ми повинні вирішити проблеми з власниками "євроблях". Наш міністр транспорту знаходиться в постійній комунікації з активістами. Ми сьогодні прийняли рішення, що до того, як не знайдемо адекватний вихід з цієї ситуації, ми просто не будемо застосовувати штрафи... Даємо розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції, щоб не було зайвих конфліктів", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, в Україні планують спростити порядок розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Планується ввести максимально простий принцип розмитнення авто зі ставкою в один-три долари за один кубічний сантиметр.

Як повідомляє РБК-Україна, 12 вересня Верховна рада України відклала введення штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації, так звані "євробляхи", ще на 3 місяці.

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