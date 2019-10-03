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У Києві завершилась акція протесту "Ні капітуляції"

Новини » Суспільство    03.10.2019 - 00:25
У Києві завершилась акція протесту "Ні капітуляції"
Фото: мітинг у Києві під ОП (УНІАН)

Також мітинги відбулись у низці обласних центрів України

У Києві біля Офісу президента завершилась акція протесту "Ні капітуляції", учасники якої виступии проти підписання "формули Штайнмаєра" у Мінську. Про це передає РБК-Україна.

За інформацією "UA:Перший", спікери протестної акції анонсували віче на Майдані Незалежності у неділю, 6 жовтня.

Мітинг відбувався мирно, сутичок не зафіксовано. Участники акції озвучили низку вимог, серед яких: не допустити надання "особливого статусу" окупованим територіям ні по "формулі Штайнмайєра", ні шляхом внесення змін у законодавство України.

Також мітингувальники вимагали притягнути до кримінальної відповідальності і позбавити громадянства всіх, хто працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у бойових діях проти українських підрозділів. Крім того - скасувати закон про особливий статус Донбасу як такий, що суперечить Конституції і несе пряму загрозу українському суверенітету.

Мітинги із аналогічними вимогами протестувальників відбулися також у багатьох обласних центрах України. У Херсоні на акцію вийшли близько 200 людей.

За даними "Укрінформу", акція також відбулася в Чернівцях. Серед іншого мітингувальники вимагали позачергових зборів обласної та міської рад, на яких депутати могли б висловити офіційну позицію щодо підписаних документів.

Годинний мітинг відбувся у Кропивницькому. Також протестували в Одесі, Запоріжжі, Харкові та Львові.

Нагадаємо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайєра". Документ раніше був узгоджений радниками голів "нормандської четвірки". За умовами "формули Штайенмайєра", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть відбутися за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.

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