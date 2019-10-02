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Долар і євро різко зросли на готівковому ринку

Новини » Фінанси    02.10.2019 - 17:54
Долар і євро різко зросли на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рекордне падіння валюти змінився рекордним зростанням

В обмінних пунктах України надвечір 2 жовтня 2019 року курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1,04 гривень до 25,70 гривень за долар, курс євро виріс на 1,16 гривень до 28,05 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,00 (24,30 - 1 жовтня), продажу - 25,70 (24,66 - 1 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,10 (26,35 - 1 жовтня), продажу - 28,05 (26,89 - 1 жовтня) грн за євро.

Таким чином, за останні два дні долар виріс на 1,5 гривні.

Нагадаємо, що ще вранці 30 вересня на готівковому ринку долар коштував 24,05 - 24,27 грн, євро - 26,17 - 26,59 грн.

Проте вже до вечора курс почав зростати на міжбанку і піднявся до рівня 24,35 грн/долар. Зростання курсу продовжився 1 жовтня - до 24,55 грн/долар. А 2 жовтня курс виріс до 24,90 грн/долар.

Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що питання курсу гривні до долара обговорювалося під час наради, яку президент Володимир Зеленський провів з керівництвом Національного банку та економічного блоку уряду 1 жовтня. За даними міністра, на нараді представники НБУ називали фактори, які впливають на курс гривні: інтерес нерезидентів до ОВДП і збільшення врожайності в сільському господарстві.

За даними аналітиків, однією з причин зростання курсу долара до гривні на початку жовтня міг стати невдалий аукціон Міністерства фінансів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), проведений 1 жовтня.

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Теми: Курс долара
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