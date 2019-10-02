Путін підтвердив готовність до транзиту через Україну за нормами ЄС

Фото: Володимир Путін (РИА Новости)

Путін підтвердив намір підписати газовий контракт за нормами Євросоюзу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова підписати новий контракт на транзит газу через територію України за європейськими правилами. Про це Путін повідомив під час свого виступу на "Енергетичному тижні" в Росії, передають російські ЗМІ.

Як заявив Путін, РФ готова продовжити контракт про транзит газу через Україну в ЄС на рік, якщо не вдасться укласти нову угоду. За його словами, Москва готова підписати контракт з Києвом щодо газу на основі європейського законодавства, в тому разі, якщо "Нафтогаз" завершить імплементацію європейських правил в Україні, зокрема, проведе анбандлінг (відокремить ГТС України в окрему компанію).

"Україна намагається імплементувати енергетичне законодавство Європи. І якщо вона зможе це зробити до закінчення року ... ми готові будемо працювати в рамках європейського законодавства і підпишемо договір, транзит з Україною відповідно до європейського законодавства. Якщо вона не зможе цього зробити, що цілком ймовірно - існують внутрішньоукраїнські законодавчі та політичні процедури, які ще потрібно українським партнерам пройти, це не дуже просто буде зробити - то ми просто готові продовжити на якийсь час, скажімо, на рік чинний контракт на прокачування ", - сказав Путін під час форуму.

Нагадаємо, раніше на тристоронніх переговорах щодо транзиту газу у Брюсселі міністр енергетики РФ Олександр Новак виступив з подібною пропозицією. Він заявив, що Росія готова забронювати українські потужності для транспортування газу.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз розраховує домогтися прогресу на наступних тристоронніх переговорах з участю Росії і України, які пройдуть у другій половині жовтня. У Брюсселі хочуть підписання довгострокового контракту про транзит газу.

У свою чергу, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив про стриманий оптимізм у переговорах з Москвою. Він назвав головним досягненням тристоронніх газових переговорів у Брюсселі є початок обговорення європейських правил транзиту газу через Україну.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна повинна готується до припинення транзиту газу до 2020 року, оскільки російська сторона продовжує відмовлятися від спільної позиції України і Євросоюзу щодо умов газових переговорів.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна готова обговорювати закупівлі російського газу за ринковою ціною.