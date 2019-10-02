ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін підтвердив готовність до транзиту через Україну за нормами ЄС

Новини » В світі    02.10.2019 - 15:32
Путін підтвердив готовність до транзиту через Україну за нормами ЄС
Фото: Володимир Путін (РИА Новости)

Путін підтвердив намір підписати газовий контракт за нормами Євросоюзу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова підписати новий контракт на транзит газу через територію України за європейськими правилами. Про це Путін повідомив під час свого виступу на "Енергетичному тижні" в Росії, передають російські ЗМІ.

Як заявив Путін, РФ готова продовжити контракт про транзит газу через Україну в ЄС на рік, якщо не вдасться укласти нову угоду. За його словами, Москва готова підписати контракт з Києвом щодо газу на основі європейського законодавства, в тому разі, якщо "Нафтогаз" завершить імплементацію європейських правил в Україні, зокрема, проведе анбандлінг (відокремить ГТС України в окрему компанію).

"Україна намагається імплементувати енергетичне законодавство Європи. І якщо вона зможе це зробити до закінчення року ... ми готові будемо працювати в рамках європейського законодавства і підпишемо договір, транзит з Україною відповідно до європейського законодавства. Якщо вона не зможе цього зробити, що цілком ймовірно - існують внутрішньоукраїнські законодавчі та політичні процедури, які ще потрібно українським партнерам пройти, це не дуже просто буде зробити - то ми просто готові продовжити на якийсь час, скажімо, на рік чинний контракт на прокачування ", - сказав Путін під час форуму.

Нагадаємо, раніше на тристоронніх переговорах щодо транзиту газу у Брюсселі міністр енергетики РФ Олександр Новак виступив з подібною пропозицією. Він заявив, що Росія готова забронювати українські потужності для транспортування газу.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз розраховує домогтися прогресу на наступних тристоронніх переговорах з участю Росії і України, які пройдуть у другій половині жовтня. У Брюсселі хочуть підписання довгострокового контракту про транзит газу.

У свою чергу, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив про стриманий оптимізм у переговорах з Москвою. Він назвав головним досягненням тристоронніх газових переговорів у Брюсселі є початок обговорення європейських правил транзиту газу через Україну.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна повинна готується до припинення транзиту газу до 2020 року, оскільки російська сторона продовжує відмовлятися від спільної позиції України і Євросоюзу щодо умов газових переговорів.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна готова обговорювати закупівлі російського газу за ринковою ціною.

У Путіна назвали терміни проведення зустрічі в "нормандському форматі" Тонка червона лінія: навіщо Зеленському "формула Штайнмаєра"
Новини України Володимир Путінтранзит газаконтракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся