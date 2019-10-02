ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада скасувала держфінансування партій, які програли вибори

Новини » Політика    02.10.2019 - 13:26
Рада скасувала держфінансування партій, які програли вибори
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Передбачене скасування фінансування партій, що не подолали 5-ти відсотковий поріг

Парламент підтримав у другому читанні законопроект №1029 президента Володимира Зеленського, яким скасовується державне фінансування політичних партій, які програли на парламентських виборах, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 237 нардепів.

До другого читання у законі залишилася норма, яка передбачає, що всі політичні партії, які не подолали 5-відсотковий поріг на виборах до ВР, не будуть фінансуватися з державного бюджету. Зараз же державне фінансування отримують партії, які отримали більше 2% голосів.

"Встановити, що на часткову зміну статті 17-3 закону "Про політичні партії" на період до 1 січня 2024 року право на отримання державного фінансування статутної діяльності має політична партія, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України її виборчий список кандидатів у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримав не менше 5 відсотків голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі виборчі списки кандидатів у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - сказано в тексті документа.

У цілому ж закон дає старт перезапуску діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як писало РБК-Україна раніше, президент вніс до Ради цей закон 29 серпня. У першому читанні Рада ухвалила його 11 вересня.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній раді прийняти в цілому законопроект №1029 про перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції.

Так, нардепи схвалили фінансування партій за рахунок держбюджету з липня 2016 року: ВР прийняла в другому читанні законопроект № 2123а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії політичній корупції". За закон у цілому проголосували 229 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Рада передбачила порядок поновлення дії ліцензії Парламент прийняв закон про звільнення членів Нацради
Новини України фінансиВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся