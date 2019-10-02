Рада скасувала держфінансування партій, які програли вибори

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Передбачене скасування фінансування партій, що не подолали 5-ти відсотковий поріг

Парламент підтримав у другому читанні законопроект №1029 президента Володимира Зеленського, яким скасовується державне фінансування політичних партій, які програли на парламентських виборах, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 237 нардепів.

До другого читання у законі залишилася норма, яка передбачає, що всі політичні партії, які не подолали 5-відсотковий поріг на виборах до ВР, не будуть фінансуватися з державного бюджету. Зараз же державне фінансування отримують партії, які отримали більше 2% голосів.

"Встановити, що на часткову зміну статті 17-3 закону "Про політичні партії" на період до 1 січня 2024 року право на отримання державного фінансування статутної діяльності має політична партія, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України її виборчий список кандидатів у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримав не менше 5 відсотків голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі виборчі списки кандидатів у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - сказано в тексті документа.

У цілому ж закон дає старт перезапуску діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як писало РБК-Україна раніше, президент вніс до Ради цей закон 29 серпня. У першому читанні Рада ухвалила його 11 вересня.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній раді прийняти в цілому законопроект №1029 про перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції.

Так, нардепи схвалили фінансування партій за рахунок держбюджету з липня 2016 року: ВР прийняла в другому читанні законопроект № 2123а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії політичній корупції". За закон у цілому проголосували 229 нардепів при 226 мінімально необхідних.