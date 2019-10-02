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Нацрада через суд просить анулювати ліцензію NewsOne

Новини » Політика    02.10.2019 - 15:46
Нацрада через суд просить анулювати ліцензію NewsOne
Фото: NewsOne (facebook.com newsone.ua.)

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження

Національна ради України з питань телебачення і радіомовлення (Нацрада) через суд просить анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК).

Зазначається, що суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даною адміністративною справою.

"Раніше до суду надійшли позови від ТОВ НОВИНИ 24 ГОДИНИ (логотип NewsOne) щодо визнання протиправним та скасування рішення Нацради щодо призначення позапланової виїзної перевірки телеканалу на предмет дотримання вимог Закону України Про інформацію", - йдеться у повідомленні.

Водночас, ОАСК просили скасувати результати відповідної перевірки.

Нагадаємо, 26 вересня Нацрада відмовилася продовжувати ліцензію на цифрове мовлення телеканалу "112 Україна". Згідно з рішенням, телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень.

Як повідомляло РБК-Україна, Нацрада оголосила попередження п'яти регіональним каналам, які ретранслюють телеканал "112 Україна". Мова йде про ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Партнер ТВ".

Крім цього, Нацрада позапланово перевіряла компанії, які ведуть мовлення в цифровому мультиплексі МХ-5 з логотипом "112".

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