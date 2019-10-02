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Зеленський доручив розробити перехідне правосуддя для Донбасу

Новини » Політика    02.10.2019 - 17:54
Зеленський доручив розробити перехідне правосуддя для Донбасу
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Перехідне правосуддя розробляють для подолання наслідків збройного конфлікту та досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський доручив розробити перехідне правосуддя для реінтеграції Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.

За його словами, потрібно розробити концепцію перехідного правосуддя для подолання наслідків збройного конфлікту та досягнення миру.

"Вона повинна включати заходи з відшкодування збитків жертвам війни, притягнення до відповідальності винних у вчиненні тяжких злочинів, реалізацію права на отримання правди про перебіг подій конфлікту", - зазначив Зеленський.

Також Зеленський заявив про необхідність стратегії з деокупації тимчасово окупованих територій Криму та сходу країни, повернення їх під контроль України і реінтеграції населення.

"Це відповіді на складні питання: яким буде життя людини після відновлення контролю над Кримом та окупованими частинами сходу країни, які принципи та форми відповідальності, - а в деяких випадках і звільнення від неї, - за співпрацю з окупаційною владою", - зауважив президент.

Нагадаємо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайєра". Зазначимо, що, за умовами "формули Штайнмайєра", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (60%) не змогли оцінити ініціативу мирного врегулювання на Донбасі, відому як "формула Штайнмайєра". При цьому 23% висловилися проти "формули Штайнмайєра", 18% - підтримали її.

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