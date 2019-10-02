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Суд пояснив відмову перевіряти перельоти Богдана в Росію

Новини » Політика    02.10.2019 - 13:50
Суд пояснив відмову перевіряти перельоти Богдана в Росію
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

У суді заявили, що подане суду клопотання не містило доказів неможливості отримання інформації самостійно

Шевченківський районний суд пояснив відмову у клопотанні адвокатів журналістів програми-розслідування "Схеми" щодо перевірки перельотів глави Офісу президента Андрія Богдана в Росію. Про це повідомляє прес-служба суду.

У прес-службі суду зазначили, що подане суду клопотання "не містило доказів неможливості отримання відповідачем інформації самостійно".

"Підставою для відмови у задоволенні клопотання про витребування доказів стало недотримання відповідачем п. 4 ч. 2 ст. 84 ЦПК України. Ця стаття наділяє останнього обов’язком вжиття заходів для отримання доказу самостійно, подати до суду докази вжиття такого заходу та причини неможливості самостійно отримати вказаний доказ", - йдеться у повідомленні.

Суд зазначає, що випадки неможливості отримання доказів мають бути підтверджені.

Зазначимо, що сьогодні зранку видання "Радіо Свобода" писало, що Шевченківський районний суд Києва відхилив клопотання адвокатів журналістів програми-розслідування "Схеми", в якому ті просили суд в установленому законом порядку витребувати докази про перельоти Андрія Богдана.

"Офіційне підтвердження перельотам може бути надано тільки з офіційного джерела. Яким є відповідні державні органи. Але суд каже журналістам, що ви спочатку самі зверніться до цих установ, хоча всім відомо, що, вони офіційно дають таку інформацію тільки суду", - сказав адвокат журналістів "Схем" Анатолій Попов після засідання.

Нагадаємо, в розслідування журналістів говорилось про те, що керівник Офісу президента України Андрій Богдан в 2013 році брав участь у переговорах тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова з керівництвом Росії про відмову від асоціації з Євросоюзом.

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